Судьбоносные перемены: астролог рассказал, кого ждут конфликты и неудачи в 2019 году

Павел Глоба дал новый астрологический прогноз / Whats-Your-Sign

В 2019 году многих ожидают судьбоносные перемены. Представителей ряда зодиакальных знаков ждет успех, однако будут и исключения.

Как подчеркнул известный астролог Павел Глоба, трем знакам Зодиака в наступившем году будет довольно непросто, их будут ожидать конфликты, провокации и неудачи.

Для людей, родившихся под знаком Овна причиной проблем и неудач может стать агрессивный настрой. Они сами будут являться участниками провокаций и конфликтов. Астролог предостерег представителей этого знака от такого поведения. Он рекомендовал обходить острые углы, споры и не вступать в конфликты.

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В то же время для Близнецов 2019 год станет временем перемен. Павел Глоба отметил, что Уран и Нептун объединят свои силы против Близнецов, и будет это продолжаться до 20 июня. В этот период будет немало неудач, разочарований, разобьются многие планы и мечты. Однако, как отметил, астролог, все неприятности в 2019 году Близнецам следует воспринимать, как точки роста. Если проводить своевременный анализ, то можно сделать для себя вполне успешный год, пишет dailyhoro.ru.

И наконец Рыбам в 2019 году предстоит на себе ощутить серьезное влияние Венеры, что будет чревато частыми конфликтами и недопониманием в семье. Для Рыб преодоление этого кризиса станет одной из главных задач 2019 года. Но будут и позитивные моменты: люди этого созвездия смогут добиться в феврале успеха в деловой сфере, совершить прорыв в карьере. Но для этого потребуется упорство и положительный настрой, заключил астролог.

Напомним, ранее астролог рассказал, кого ждет удача в 2019 году.

Кроме того, Павел Глоба также рассказал, кого в январе ожидает неожиданный успех.