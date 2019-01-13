Обогнать конкурентов: астролог рассказал, кого в январе ждет неожиданный успех

13 января 2019, 06:32

Первый месяц 2019 года несет особые изменения для трех знаков Зодиака.

Знаки Зодиака
Павел Глоба дал новый астрологический прогноз / Rsute

Знаменитый астролог Павел Глоба дал новый астрологический прогноз, в котором назвал несколько знаков Зодиака, которых в январе ожидают хорошие известия.

Для Близнецов первый месяц 2019 года несет особые изменения. Для них звезды готовят стабильность, а также реализацию долгожданных целей и задумок. Стоит ждать в последнюю неделю месяца неожиданное, но приятное известие от человека, с которым не общались долгое время.

Для людей, родившихся под знаком Овна, в январе есть шанс обогнать своих конкурентов. Для одиночек в январе есть шанс встретить свою вторую половинку, а развитие любовных отношений будет стремительным. При этом до конца месяца Овны будут приятно проводить время с новым знакомым.

И наконец людям, родившимся под знаком Водолея астролог Павел Глоба предсказывает хорошие известия во второй половине января. По его словам, Водолеев ждут кардинальные перемены. Астролог советует готовиться к ответственному шагу. Павел Глоба также обратил внимание, что Водолеям в январе не стоит мешкать, иначе судьба пойдет не по тому витку, сообщает godvgodu.ru.

Напомним, ранее стролог предупредил, когда ждать кризиса и неожиданных поворотов.

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