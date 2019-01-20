Злость и негатив: астролог рассказала, чего стоит опасаться при лунном затмении

Астролог рассказала о лунном затмении

За день до и на протяжении суток после лунного затмения складывается особо благоприятная ситуация для того, чтобы окончательно бросить курить и отказаться от других вредных привычек, заявила известный астролог Елена Осипенко.

Она подчеркнула, что затмение создает благоприятный фон для того, чтобы человек мог собрать волю в кулак, и заставить себя отказаться от того, что губит здоровье.

"Накануне, во время и в течение дня после затмения следует особенно тщательно следить за своими эмоциями и поведением: старайтесь быть уравновешенными, настраивайте себя на позитивный лад, не пускайте в душу злость, ведь она разрушает вас изнутри. В период затмения губительная сила негативных эмоций усиливается, наносит максимальный вред. Не ищите причины неприятностей и невзгод в окружающих, найдите причины в себе", - подчеркнула астролог в комментарии Фактам.

Она также предупредила, что до 24 января включительно не стоит начинать новые социальные и финансовые проекты — с их реализацией могут возникнуть проблемы.

"Так что, не торопитесь, тщательно обдумывайте ваши планы, ищите, что стоит оптимизировать, улучшить в ваших делах. Но сразу не бросайтесь исправлять обнаруженные недочеты — подождите пока настанет более благоприятный период в плане расположения небесных тел", - добавила Осипенко.

Напомним, ранее нумеролог рассказала, как изменить жизнь к лучшему.