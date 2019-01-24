"Это приговор": астрологи рассказали, удержит ли Мадуро власть

Астрологи рассказали, удержит ли Мадуро власть / ЕРА / UPG

Для президента Венесуэлы Николаса Мадуро потеря власти в стране – это приговор.

Об этом заявили астрологи Telegram-канала "Сухарева башня", которые ранее предсказали, что как раз с 23 по 25 января Мадуро станет одним из тех, кого ждет "королевский уход". "Кто-то еще до конца недели может лишится власти. Кто-то с "царским" весом влияния в государстве или бизнесе", – предсказали они, и оказались правы в своих пророчествах.

Анализируя влияние лунного затмения 21 января, эксперты пришли к выводу, что власть Мадуро себе не вернет: "Лунное затмение произошло в 10-м доме от натальной Луны в гороскопе Николаса Мадуро – то есть в доме карьеры. В общем, мы утверждаем, что это приговор. Мы уверены, что президент Венесуэлы не сможет сохранить в ближайшее время свой пост".

Читайте такжеСША против России: чем закончатся протесты в ВенесуэлеПри этом отмечается, что в его астрологической карте есть очень сильные места.

"И даже в данный момент текущие транзиты Сатурна (символизирует народ) и Марса (символизирует армию) удачно расположены в отношении натальной Луны Мадуро. Однако текущая Луна приходится на 12 дот от Луны его рождения, и это отменяет поддерживающее положение Сатурна и Марса", – пишет "Сухарева башня".

По их словам, у Мадуро остался последний шанс удержаться в президентском кресле: "Если Николасу Мадуро удастся сохранить свой пост до утра 27 января (Луна как раз сменит знак), то у него появится шанс. Правда, максимум на полгода".

Читайте такжеПереворот в Венесуэле: что делать УкраинеНапомним, 23 января в Венесуэле вспыхнули масштабные акции протеста против того, что Мадуро избрался президентом страны на второй срок. Протестующие считают главой Венесуэлы спикера парламента Хуана Гуаидо.

Гуаидо получил поддержку от США. В свою очередь Россия поддержала Мадуро. Кремль также призвал третьи страны не вмешиваться во внутреннюю политику Венесуэлы

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Николасом Мадуро "выразил поддержку ему и властям Венесуэлы". Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Кремля.