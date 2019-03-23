Диетолог рассказала, стоит ли есть сало

Сало содержит полезные жиры, сообщила диетолог / out-football.com

Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что сало является полезным продуктом, но при условии, если оно примороженное и без соли.

В сале есть жиры, которые обладают противовоспалительными свойствами, улучшают работу мозга и всего организма, рассказала эксперт на чате в Главреде.

По ее словам, сало можно есть в небольшом количестве — кусочек размером с два наших пальца.

"...Я вас сразу успокою и утешу: сало — полезный продукт, но при условии, что оно свежее (промороженное, но не соленое, не жареное, не копченое и не вареное)", — заявила собеседница.

Ранее президент ассоциации диетологов Украины Олег Швец говорил, что человеку можно съедать в сутки не более 20 граммов сала. Эксперт подчеркнул, что сало хорошо влияет на сосудистую систему, но, если его съесть много, может быть нехорошо.