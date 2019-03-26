Диетолог объяснила, почему женщинам нужен "жирок"

26 марта 2019, 22:59

У "желчных" людей негативное восприятие внешнего мира из-за проблем со здоровьем, отметила врач.

Диетолог сообщила, что женщинам нужен
Женщинам нужен "жирок", сообщила диетолог / Единственная

Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что женщинам на теле нужен "жирок", особенно после исполнения 40 лет.

В женском организме "жирок" является источником эстрогенов (гормоны), которые напрямую влияют на хорошее настроение, рассказала эксперт во время чата на Главреде.

"…небольшое количество "жирка" (особенно если это женщины, тем более, после 40-летнего возраста) должно быть на нашем теле…", — отметила собеседница.

По ее словам, очень часто "пухленькие" люди — это любители поесть высококалорийную пищу, в частности, сладости, булочки, от такой пищи у них улучшается настроение.

Читайте такжеМожно ли есть хлеб: диетолог объяснила, какой хлеб самый полезный для фигуры"Замечено, что "желчные" люди, которые имеют нездоровый цвет лица (желтый или серый), злые и желчные. Объяснить это можно тем, что у них плохо работает печень, кишечник, почки, и в крови циркулирует много токсичных веществ, что отрицательно влияет на мозг и вызывает негативные эмоции и негативное восприятие внешнего мира", — сказала врач.

Ранее Оксана Скиталинская на чате в Главреде посоветовала, что лучший способ для похудения после зимы — совместить правильное питание, ежедневную физическую активность и полноценный сон.

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жир Оксана Скиталинская
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