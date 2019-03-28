Дитя порока: астрологи раскрыли уродливую правду о самом пьющем знаке Зодиака

Названы выпивохи среди знаков Зодиака / onpress.info

Люди, родившиеся под знаком Стрельца, нередко имеют репутацию настоящих выпивох. Причем об алкогольных похождениях Стрельцов нередко слагают целые городские легенды.

Как пишет Дзен, эти люди знают, как оживить даже самые скучные деловые встречи, рабочие вечеринки или семейные тусовки, причем у них нет никаких ограничений или этики, когда дело доходит до хороших времен.

Причем Стрельцы нередко тратят деньги так, как будто нет завтрашнего дня, кроме того, они склонны пойти на большие азартные игры, риски и авантюры.

"Они не имеют самоограничения. Они выпаливают первое, что приходит на ум, не задумываясь. В их мире, правду, какой бы болезненной она ни была, всегда нужно рассказывать", - подчеркивают астрологи.

Стрельцов также называют большими сплетниками. Впрочем, все вышеперечисленное не мешает им быть доверчивыми, что делает их легкой добычей для мошенников.

Напомним, ранее астрологи назвали самый опасный знак Зодиака.