Британский ученый создал спирт, от которого не пьянеют

Алкоголь / УНИАН

Британские ученые создали синтетический спирт Alcarelle, который не вызывает интоксикации организма. В продаже он должен появиться через пять лет.

Как сообщает The Guardian, автор изобретения - профессор Дэвид Натт, руководитель лаборатории нейропсихофармакологии лондонского Imperial College.

Постоянно сталкиваясь в своей работе с разрушительными последствиями алкоголя, он задался вопросом, как уменьшить вред от спирта для организма.

Поиском формулы алкоголя, который не приводит к интоксикации, Натт занимался с 1983 года, и только сейчас эта работа подходит к концу.

Такой алкоголь создан, правда он довольно противный на вкус, и чтобы выпустить его на рынок, надо еще поработать. Но Натт считает, что спиртные напитки с Alcarelle поступят в продажу уже через 5 лет.

Для общества они будут иметь значение, которое можно сравнить разве что с отказом от обычных сигарет в пользу электронных. Ученый уверен, что через 10-20 лет весь Запад перейдет на спиртные напитки, от которых не пьянеют.

Ранее ученые рассказали, чем вреден и опасен "пассивный" алкоголизм.