Ждать придется не один год: астролог рассказала, когда Украина сможет вернуть Крым

Украина сможет вернуть Крым не раньше 2021 года, считает Валентина Виттрок / tsn.ua

Украина получит шанс вернуть аннексированный Россией Крым не раньше 2021 года, после того как в РФ может прийти к власти новый правитель, который будет ориентирован на демократический европейский курс, заявила астропсихолог Валентина Виттрок.

По ее мнению, возвращение Крыма, скорее всего, произойдет через суды в Гааге.

"Произойдет это не сейчас и даже не через год или два, а некоторое время спустя. Противиться возвращению Крыма Украине будут этнические русские, которых на полуострове очень много — некоторые из них рады тому, что сейчас им управляет Россия. Но, к счастью, там достаточно и тех, кто мечтает о возвращении Крыма, и касается это как живущих там украинцев и крымских татар, так и крымчан других национальностей", - рассказала она Фактам.

Читайте такжеБольшой шанс: астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем УкраиныПо мнению Виттрок, программа по возвращению Крыма закладывается уже сейчас.

"С 2018 года Сатурн находится в своем "домашнем" зодиакальном знаке — знаке Козерога. Он отвечает не только за перемены во власти, но и за судьбу территорий, которые принято называть спорными: для Японии это Курильские острова, которые Россия вроде бы даже обещала вернуть, но потом передумала. Для Испании — Каталония, которая спит и видит независимость. Для Украины — это Крым и Донбасс, возвращение которых — болезненная тема для страны.

Думаю, именно сейчас произойдут какие-то события или будут приняты законы, которые заложат правовые основы для возвращения спорных территорий, а по прошествии нескольких лет сделают этот процесс возможным. Нужно внимательно следить за новыми правовыми нормами, которые будут принимать международные организации, чтобы понимать, какие из них помогут в решении этих вопросов", - добавила астролог.

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Напомним, ранее астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины.