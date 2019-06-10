"До этого вы не знали, что такое оргазм": появился трейлер и дата выхода ожидаемой игры Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом

Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом: дата выхода, трейлер / Скриншот с видео

Киану Ривз во время пресс-конференции Microsoft на выставке E3 объявил дата выхода игры Cyberpunk 2077 – 16 апреля 2020 года. Сам Ривз играет одного из персонажей игры.

Cyberpunk 2077 — игра студии CD Projekt Red, создавшей до этого серию игр "Ведьмак" по мотивам романов польского писателя Анджея Сапковского.

Cyberpunk будет сильно отличаться от серии о ведьмаке: там игрок, как минимум, сможет сам создать своего персонажа.

В сети в комментариях к трейлеру пользователи хвалят графику будущей игры и звук.

"Вы не знали, что такое оргазм до этого трейлера", – пишет The universe is a cat.

"Уровень графона зашкаливающий!!!! Порадовало к тому же появление Киану Ривза, бл** как же я жду эту игру", – радуется Incrucio Ga_Kill.

"Тут такой звук, что ты можешь почувствовать, насколько кожаная у него куртка", – отметил Smoke smoke And dog.

Ранее компания CD Projekt RED показала час геймплея своего нового проекта Cyberpunk 2077. В ролике главный герой (для демонстрации выбрали женскую версию персонажа) V и ее напарник Джеки помогают агенту корпорации "Милитек" накрыть банду "Вихрь" и добывают дрона-паука.

Напомним, что первый геймплейный трейлер, впервые показанный на выставке E3-2018, выглядел следующим образом: