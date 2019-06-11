Сбой Telegram: по миру прошли массовые отключения мессенджера

Telegram / Скриншот

Пользователи сервисом Telegram со всей Европы жалуются на отключение мессенджера.

На специальном сайте Downdetector тысячи жалоб на сбои в мессенджере.

На интерактивной карте видно, что сбои прошли во всех странах Европы, и в России - Лондон, Париж, Берлин, Милан, Минск, Киев - просто светятся отчетами об ошибках. В России телеграм массово перестал работать в Москве и Санкт-Петербурге.

Сбой в telegram карта/ скриншот

Сбои были зафиксированы также в Испании, Латвии, Венгрии, Польши.

Масштабные сбои в Киеве, Харькове, Львове, Луцке, Одессе, Днепре, Запорожье, Николаеве, Смеле и Житомире пока что продолжаются. Пользователи не могут зайти в мессенджер - не загружаются диалоги, не приходят сообщения.

Однако, проблема затронула только тех, кто пользовался интернет-версией телеграм - web.telegram. Пользователи приложения и программы для ПК не ощутили проблем.

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