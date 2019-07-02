"Огромная опасность": стоматолог предупредила об угрозах из-за мороженого и чая

После употребления мороженого обязательно нужно прополоскать рот водой, отметила эксперт.
Стоматолог Юлия Селютина предупредила, что холодное мороженое нельзя запивать горячим чаем, поскольку перепад температуры несет огромную опасность для зубов.
Из-за перепада температуры может повыситься чувствительность, могут появиться микротрещины, приводит слова эксперта Здоровье 24.
По ее словам, чередование холодного и горячего может негативно отразиться на слизистой и деснах, возможно обострение воспалительных процессов (пульпит).
"…обязательно после употребления мороженого прополоскать рот обычной водой. Так вы смоете с зубов остатки пищи, которыми питаются кариесогенные бактерии", — посоветовала эксперт.
Ранее стоматолог Ольга Быстрова сообщила, что самой полезной сладостью для зубов является горький шоколад, в котором нет сахара. Эксперт отметила, что в горьком шоколаде высокое содержание какао, а в какао-бобах есть полезное для зубов вещество — теобромин.