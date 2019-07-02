"Огромная опасность": стоматолог предупредила об угрозах из-за мороженого и чая

Сочетание холодного мороженого и горячего чая несет огромную опасность для зубов, предупредила стоматолог / 1zoom.ru

Стоматолог Юлия Селютина предупредила, что холодное мороженое нельзя запивать горячим чаем, поскольку перепад температуры несет огромную опасность для зубов.

Из-за перепада температуры может повыситься чувствительность, могут появиться микротрещины, приводит слова эксперта Здоровье 24.

По ее словам, чередование холодного и горячего может негативно отразиться на слизистой и деснах, возможно обострение воспалительных процессов (пульпит).

"…обязательно после употребления мороженого прополоскать рот обычной водой. Так вы смоете с зубов остатки пищи, которыми питаются кариесогенные бактерии", — посоветовала эксперт.

Ранее стоматолог Ольга Быстрова сообщила, что самой полезной сладостью для зубов является горький шоколад, в котором нет сахара. Эксперт отметила, что в горьком шоколаде высокое содержание какао, а в какао-бобах есть полезное для зубов вещество — теобромин.