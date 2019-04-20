Названа самая полезная сладость для зубов

Сухофрукты не приносят пользу для зубов, отметила врач.
Стоматолог Ольга Быстрова сообщила, что самой полезной сладостью для зубов является горький шоколад, в котором нет сахара.
В горьком шоколаде высокое содержание какао, а в какао-бобах есть полезное для зубов вещество — теобромин, пишет Здоровье 24 со ссылкой на слова эксперта.
По данным врача, пастила и сухофрукты, хоть и содержат натуральный сахар, — неполезные для зубов сладости, поскольку, являются простыми углеводами, из которых в процессе пищеварения образуются кислоты, провоцирующие кариес.
"Самым полезным среди сладостей есть горький шоколад без сахара. Какао-бобы содержат теобромин. Ученые установили, что это вещество выступает проводником кальция в эмаль. Буквально помогает эмали насытиться кальцием", — отметила эксперт.Читайте такжеДиетолог объяснила, какой шоколад полезен
Ранее стоматолог Ольга Быстрова говорила, что на зубы благотворно влияют только жевательные резинки, в состав которых не входит сахар, в жвачках вместо сахара может быть ксилит (сахарный спирт, его используют как заменитель сахара).