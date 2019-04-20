Врач рассказала, какие жвачки полезные

Полезны жвачки без сахара, сообщила стоматолог / Скриншот

На зубы благотворно влияют только жевательные резинки, в состав которых не входит сахар, в жвачках вместо сахара может быть ксилит (сахарный спирт, его используют как заменитель сахара).

Жвачки со 100% ксилитом снижают количество зубного налета, рассказала стоматолог Ольга Быстрова Здоровью 24.

По словам собеседницы, в полезных жвачках в качестве активных компонентов, в частности, могут быть фтор и кальций.

"…(жевательная резинка — Ред.) способствует нейтрализации кислот, произведенных микроорганизмами зубного налета… поддержанию насыщенности зубов минералами… (жвачка — Ред.) без сахара с фторидами повышает устойчивость эмали к кислотным атакам", — сообщила эксперт.

Врач подчеркнула, что жвачку стоит жевать только после еды и не дольше 15-20 минут.

Напомним, в начале февраля стоматолог Владислав Бургонский говорил, что в Украине самая опасная зубная болезнь — воспаление десен (пародонтоз). Врач утверждал, что среди украинцев широко распространен пародонтоз.