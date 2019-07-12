Угроза человечеству: ученые рассказали о жутком сценарии глобальной катастрофы

Скорость таяния пяти ледников Антарктиды за последние шесть лет удвоилась / фото:epod.usra.edu

Высокие темпы таяния ледника Туэйтса приближает человечество к "точке невзврата".

Исследователи утверждают, что ледник становится все более нестабильным, и вскоре его разрушение и последующее катастрофическое увеличение уровня океана может стать необратимым. Такой вариант возможен даже если глобальное потепление остановится, отмечают специалисты.

"Скорость потери льда у пяти ледников Антарктиды за последние шесть лет удвоилась и стала в пять раз выше, чем в 1990-х годах. При этом области интенсивного таяния льда распространяются с окраин во внутреннюю часть континента, а в некоторых местах толщина ледников уже уменьшилась на 100 метров", - говорится в материале Об этом сообщает The Guardian.

Читайте такжеКатастрофы и бедствия: в ООН предупредили о смертельной опасности климатического кризисаЛедник Туэйтса, располагающийся в Западной Антарктиде, по прогнозам ученых, может потерять свою массу вследствие таяния в течение 150 лет после достижения "точки невозврата", что повысит уровень Мирового океана на полметра.

При потере стабильности ледник неминуемо разрушится, даже если средняя температура Земли прекратит расти. Таким образом, даже при самом оптимистичном прогнозе, человечество может столкнуться с катастрофой, связанной с проблемой ледников, уже через 300 лет.

Напомним, ранее ученая предупредила о новом всемирном потопе и гибели человечества.