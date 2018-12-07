Ученые спрогнозировали новый Всемирный потоп

Предыдущий всемирный потоп и Ноев ковчег / tart-aria.info

Группа исследователей из США после долгой работы пришла к выводу, что существует вероятность повторения описанного в Библии Всемирного потопа.

Такая информация была опубликована в западных специализированных СМИ. Согласно обнародованным данным, о возможности нового потопа свидетельствуют дополнительные исследования Марианской впадины в Тихом океане.

Оказалось, что количество воды, поступающей туда через отверстие, в 4,3 раза больше, чем предполагалось ранее (за год − три кубических километра). По мнению ученых, Марианская впадина далеко не единственное место, благодаря которому под воду уходят большие объемы воды –как минимум под континентом Северная Америка и под восточной частью материка Евразия. существовании подземных океанов, и, где в них просачивается много воды может быть несколько. Ученые предполагают, что через определенное время, вода, превысив все пограничные уровни, может выйти наружу и затопить Землю.

Напомним, ранее сообщалось о том, что уфологи назвали дату Апокалипсиса из-за планеты Нибиру.