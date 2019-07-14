Прощай, жир: эксперт назвал топ-5 правил похудения

Диетолог посоветовал, от каких продуктов стоит отказаться / Единственная

Британский диетолог Руди Мауэр назвал топ-5 правил, которых стоит придерживаться тем, кто хочет привести себя в форму и добиться желаемой фигуры.

Эти советы помогут сохранить приобретенную форму не на период похудения, а и на всю жизнь.

1. Больше белка

Медики советуют уменьшить дозу сладких и углеводных продуктов (но не исключать их).В рацион советуют добавить овощные салаты и блюда с диетическим мясом (индейка, курица, кролик, говядина). Такие изменения помогут организму худеть без негативных последствий.

2. Овощи – главное блюдо

Лайфхак от диетолога: из тарелки убрать часть гарнира, а на его место положить овощной салат. Такая альтернатива поможет организму насытиться и в дополнении создать дефицит калорий. Человек будет видеть полную тарелку, поэтому здесь в дополнении срабатывает психологический самообман.

3. Запрет на газированные напитки

Сладкие напитки и соки являются главными врагами похудения. Достаточно заменить их на зеленый чай, молотый кофе и чистую воду, чтобы в ближайшее время увидеть положительный результат. Удаление "газированных" калорий поможет держать вес в приделах нормы.

4. Чем проще, тем лучше

Диетолог считает, что питаться нужно продуктами в их "чистом" виде. Чтобы похудеть, нужно готовить самые простые блюда.

5. Табу на вредные закуски

Нездоровые перекусы могут превышать 300-500 ккал, из-за чего образовываются жировые отложения. Эксперт совеует заменить их полезными закусками: орехи, овощи и фрукты.

Ранее диетолог развеяла мифы о похудении.