Прощай, жир: эксперт назвал топ-5 правил похудения

Диетолог также назвал продукты, которые стоит исключить из рациона.
Британский диетолог Руди Мауэр назвал топ-5 правил, которых стоит придерживаться тем, кто хочет привести себя в форму и добиться желаемой фигуры.
Эти советы помогут сохранить приобретенную форму не на период похудения, а и на всю жизнь.
1. Больше белка
Медики советуют уменьшить дозу сладких и углеводных продуктов (но не исключать их).В рацион советуют добавить овощные салаты и блюда с диетическим мясом (индейка, курица, кролик, говядина). Такие изменения помогут организму худеть без негативных последствий.
2. Овощи – главное блюдо
Лайфхак от диетолога: из тарелки убрать часть гарнира, а на его место положить овощной салат. Такая альтернатива поможет организму насытиться и в дополнении создать дефицит калорий. Человек будет видеть полную тарелку, поэтому здесь в дополнении срабатывает психологический самообман.
3. Запрет на газированные напитки
Сладкие напитки и соки являются главными врагами похудения. Достаточно заменить их на зеленый чай, молотый кофе и чистую воду, чтобы в ближайшее время увидеть положительный результат. Удаление "газированных" калорий поможет держать вес в приделах нормы.
4. Чем проще, тем лучше
Диетолог считает, что питаться нужно продуктами в их "чистом" виде. Чтобы похудеть, нужно готовить самые простые блюда.
5. Табу на вредные закуски
Нездоровые перекусы могут превышать 300-500 ккал, из-за чего образовываются жировые отложения. Эксперт совеует заменить их полезными закусками: орехи, овощи и фрукты.
Ранее диетолог развеяла мифы о похудении.