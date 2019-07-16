Лунное затмение 16-17 июля: онлайн-трансляция и расписание

Лунное затмение 16 июля 2019 можно смотреть и в Украине

Лунное затмение 16 июля 2019 будет частичным, зато его смогут увидеть и жители Украины.

Также явление смогут наблюдать жители Южной Америки, Австралии, Африки и большей части Европы и Азии. Хорошо затмение будет видно и над территорией России.

Лунное затмение: что это

Лунное затмение – это период, когда Луну закрывает тень от Земли. В этот момент с нашей планеты голубой спутник не видно полностью (полное лунное затмение) или отчасти (частное).

Сама Земля в этот момент находится на линии между Солнцем и Луной.

Лунное затмение 16 июля 2019: когда, во сколько

Лунное затмение произойдет в ночь с 16 на 17 июля. Начало лунного затмения над Украиной – в 21:43 по Киеву.

Пик его придется на период с 00:31 по 00:40 по киевскому времени.

В целом, лунное затмение над Украиной продлится 5 часов и 34 минуты.

Лунное затмение 16 июля 2019: смотреть онлайн

Онлайн-трансляция лунного затмения 16 июля 2019 начнется в 21:30 по Киеву.

Всё, что известно про лунное затмение сегодня – читайте в нашем материале Судное лунное затмение 16 июля грозит проблемами с деньгами и играет на руку могильщикам.