Ученые назвали простой способ хорошо выспаться

Избавиться от бессонницы можно за полтора часа до сна.
Ученые из университета Техаса рассказали, как хорошо выспаться и победить бессонницу.
Исследователи советуют за полтора часа до сна принять ванну с температурой воды 40-43 градуса по Цельсию, передает Medicalxpress.
Американские ученые проанализировали около 5 тысяч исследований, в которых описывалось влияние горячей воды на сон.
Так, они выяснили, что водные процедуры температурой 40-43 градуса увеличивают скорость засыпания, в среднем, на десять минут.
Ранее ученые рассказали, почему и как женщины регулярно видят эротические сны.