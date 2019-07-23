Ученые назвали простой способ хорошо выспаться

Ученые посоветовали, как избавиться от бессонницы / Белновости

Ученые из университета Техаса рассказали, как хорошо выспаться и победить бессонницу.

Исследователи советуют за полтора часа до сна принять ванну с температурой воды 40-43 градуса по Цельсию, передает Medicalxpress.

Американские ученые проанализировали около 5 тысяч исследований, в которых описывалось влияние горячей воды на сон.

Так, они выяснили, что водные процедуры температурой 40-43 градуса увеличивают скорость засыпания, в среднем, на десять минут.

Ранее ученые рассказали, почему и как женщины регулярно видят эротические сны.