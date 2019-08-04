Диетолог посоветовала, на каком масле готовить

4 августа 2019, 15:40

Продукты лучше тушить с добавлением воды или бульона, отметила эксперт.

Масло для готовки - Можно жарить на рафинированном оливковом масле, посоветовала диетолог
Можно жарить на рафинированном оливковом масле, посоветовала диетолог / TutKnow

Диетолог Светлана Фус сообщила, что готовить лучше без масла, но, в случае необходимости, стоит использовать рафинированные масла, у которых высокая температура дымления.

Готовить лучше без масла, поскольку высокие температуры разрушают содержащиеся в нем полезные жирные кислоты, написала эксперт в Instagram.

По словам эксперта, если все-таки нужно готовить на масле, можно использовать рафинированное оливковое.

"…Высокие температуры разрушают полезные жирные кислоты, поэтому лучше готовить вообще без масла - тушить с добавлением воды или бульона, запекать в фольге, использовать пароварку", - посоветовала диетолог.

Ранее диетолог Людмила Гончарова рассказала, что организму человеку нужны жиры, но не те, которые использовались при жарке, поскольку после такого процесса приготовления жиры "не работают". Эксперт отметила, что человеку необходимы "живые" жиры.

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