Диетолог рассказала, какие жиры нужно есть

Человеку нужны жиры, которые не использовались при жарке, сообщила диетолог / TutKnow

Диетолог Людмила Гончарова сообщила, что человеку необходимы жиры, однако не те которые использовались при жарке, поскольку после нее жиры "не работают".

Организм человека нуждается в "живых" жирах, рассказала эксперт в эфире ObozTV.

По ее словам, можно приготовить вкусное и полезное блюдо с жирами — запечь кабачок или баклажан с орехами и потом полить овощ маслом.

"…Также, чтобы чувствовать себя хорошо, стоит отказаться от сахара. Его можно заменить сухофруктами, но нужно съедать не более четырех штучек за один прием", — отметила собеседница.

Ранее диетолог Светлана Фус сообщила, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.