Диетолог развеяла мифы об овсянке и подсказала, как выбрать полезную крупу

Диетолог рассказала, как выбрать полезную овсянку / sud.ua

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова развеяла популярные мифы об овсянке и рассказала, какую крупу стоит выбрать, и как разнообразить свой рацион.

Стоит выбирать овсянку долгой варки: 15 минут и более. Это хлопья экстра номер 1, их делают из цельного зерна. Смысл долгой варки в том, что это зерно не подвержено дополнительной обработке и содержит большое количество клетчатки и витаминов группы В, написала эксперт в Instagram.

Комиссарова добавила, что в составе должны быть только овсяные хлопья, ни сахара, ни сиропа топинамбура, ни подсластителей. Все, что хочется можно добавить потом.

Диетолог также посоветовала обращать внимание на количество клетчатки в составе (пищевые волокна) - чем больше ее в овсянке, тем полезнее крупа.

Комиссарова решила развеять мифы об этой крупе – по ее словам, эффект вымывания кальция из организма овсянкой есть, но он нивелируется 1 столовой ложкой молока, и переживать вовсе не стоит.

Кроме того, есть овсянку каждый день не рекомендуется только потому, что питание должно быть максимально разнообразным.

По словам диетолога, варить овсянку лучше на воде или пополам с молоком, можно пробовать не только сладкие добавки, но и добавлять, например, тертый сыр.

Что касается "дозировки" этой крупы, то эксперт советует потреблять в среднем 50 грамм овсянки в сухом виде за раз.

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