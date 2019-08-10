Сексолог рассказала о необычном поле

Пол воспитания может не совпадать с психическим полом, сказала сексолог / versiya.info

Сексолог Наталья Касарина сообщила, что существует пол воспитания, который может не совпадать с биологическим или психическим полом.

Пол воспитания - это пол, в котором ребенка воспитали родители, рассказала врач Здоровью 24.

По словам собеседницы, чаще всего пол воспитания совпадает с тем, который указан в свидетельстве о рождении.

"…А вот с психическим полом он может и не совпадать. Так происходит, когда родители не замечают или не хотят замечать транссексуальность своего ребенка…", - добавила медик.

Ранее психолог и кандидат философских наук Наталья Холоденко написала, что сексуальность - целое искусство управления энергией жизни и привлекательности, а не примитивная попытка затащить кого-то в постель.