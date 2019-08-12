Осторожнее с электрическом: чем грозит и от чего спасет "огненная" Луна

Гороскоп на август 2019 – кому грозит огненная опасность

Луна накрыла Сатурн в нисходящем узле своей орбиты, то есть соединилась с ретроградным Сатурном в огненном знаке Стрельца. Эта комбинация также затронула Марс, который сейчас находится во Льве. А в другом огненном знаке – Овне – Уран начал ретроградное движение.

Такое положение планет повышает опасность получения травм от огня и электричества в ближайшие дни – для всех знаков Зодиака, предупреждает Telegram-канал Сухарева башня.

Читайте также"Поможет даже безнадежным": кому гороскоп обещает защиту звезд в августе 2019На глобальном уровне высока вероятность серьезных техногенных аварий, а в политическом – усиление политических противостояний, которые грозят вылиться в открытые столкновения.

Однако у сегодняшних событий есть и положительный аспект. Луна прервала "сценарий фильма ужасов", начавшийся 30 июля. Перевести дух можно до 27 августа, когда эта комбинация снова станет актуальной.

Гороскоп на завтра

Гороскоп – Овен

Поубавьте самоуверенность и не отказывайтесь от поддержки коллег. Иначе с работой могут возникнуть проблемы.

Гороскоп – Телец

Гороскоп на сегодня, 13 августа, обещает блестящие идеи. Результатов от которых, впрочем, придется подождать.

Гороскоп – Близнецы

Не занимайтесь чужими проблемами – иначе все шишки в случае неудачи вам же и достанутся. Лучше займитесь своей непосредственной работой.

Гороскоп – Рак

День отлично подходит для начала новых дел: на пользу пойдут любые нововведения.

Гороскоп – Лев

Избегайте конфликтов, а любые недоразумения – особенно на семейном фронте – проясняйте сразу.

Гороскоп – Дева

Любовный гороскоп на 13 августа сулит Девам удачу. Особенно одиноким представителям этого знака. Главное – не стесняться и не бояться флиртовать.

Читайте такжеРедчайшее космическое явление можно сегодня лицезреть по всей УкраинеГороскоп – Весы

Лучше всего в этот день удастся отдых: удачным будет поход в кафе с друзьями или в кино. Главное – не проводить этот вторник в одиночестве.

Гороскоп – Скорпион

Вспомните, что планировали в предыдущие дни – и доведите дело до конца. Не тратье энергию, пытаясь угодить сразу всем, это попросту невозможно.

Гороскоп – Стрелец

Планы могут меняться в последнюю секунду. Отнеситесь к этому философски и не пытайтесь повсюду успеть: судя по всему, куда-то вы все-таки опоздаете.

Гороскоп – Козерог

Финансовый гороскоп на 13 августа советует Козерогам заняться планированием бюджета: вскорости ожидаются незапланированные расходы, так что сбережения (намеченные в этот день) пригодятся.

Гороскоп – Водолей

Знакомства, состоявшиеся в этот день, могут стать судьбоносными. Так что старайтесь побольше времени удалять общению

Гороскоп – Рыбы

Лучше держать язык за зубами: даже то, что вы в этот день доверили в разговоре самому близкому другу, может обернуться против вас.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на август 2019 и назвал счастливчиков и неудачников месяца.