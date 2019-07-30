"Сценарий фильма ужасов – кому-то и не повезет": астрологи посоветовали, как пережить опасный период

Гороскоп обещает ужасный сценарий всем знакам Зодиака на конец июля – начало августа 2019

Гороскоп на 30 июля 2019 обещает очень непростой день.

Эти лунные сутки пройдут под эгидой богини разрушения Кали. То есть это оптимальный день для любых деструктивных действий. Причем считается, что несчастье принесут даже какие бы то ни было добрые дела, пишет Telegram-канал Сухарева башня.

Положение планет указывает, что все знаки Зодиака входят в период, когда ряда событий будет просто невозможно избежать, так как они связаны с долгами из прошлых воплощений.

Читайте такжеСамое слабое звено: астролог назвал самый невезучий знак Зодиака июля"Конечно, это не означает, что нам предстоит пережить сценарий фильма "Пункт назначения" (хотя кому-то и не повезет). Прежде всего люди столкнуться с сильным давлением на психику и на мыслительные процессы", – предупреждают астрологи.

Они советуют в этот период максимально избегать рефлексии и размышлений, поскольку это может нанести психике вред.

"Поэтому лучшим способом нетравматично пройти через дни Кали могут стать физические нагрузки.

Ну и обязательно в этот день нужно что-то разрушить.

Например, можно "деконструировать" старые вещи, разбить "отжившую" посуду или разрезать надоевшую одежду", – советуют эксперты.

Ранее астролог Влад Росс рассказал в комментарии Главреду, что в связи с тем, что для проведения досрочных выборов в Верховную Раду в Украине была выбрана неблагоприятная дата, новоизбранный парламент может быть распущен досрочно.

Напомним, ранее Влад Росс составил гороскоп на июль и рассказал, каким знакам повезет, а какие наоборот попадут в немилость к звездам.