Что нельзя делать на диете: врачи дали топ-5 советов

Врачи рассказали, что нельзя делать на диете / poznavatel.info

Врачи сокрушаются: все больше в последнее время к ним обращаются люди, которые перемудрили с диетами, и теперь им приходится лечить "убитый" жесткими ограничениями желудок, и восстанавливать здоровое отношение к еде.

Специалисты решили составить топ-5 правил, которые помогут худеющим следить за своим здоровьем и не перегибать палку с похудением, передает ВладТайм.

Что нельзя делать на диете:

1. Прибегать к жестким диетам

Если резко сократить количество пищи, либо же есть только один продукт, замедляется метаболизм, что приводит к еще большему набору веса. Кроме того, когда жесткая диета прекращается, организм, который привык к небольшому количеству еды, не сумеет справиться с привычными до диеты порциями, что, опять-таки приведет к набору веса.

2. Отказываться от завтрака

Одна из самых больших ошибок современных людей – отказ от завтрака. Из-за этого усиливается голод в течении дня, и вы можете сьесть намного больше, чем стоило бы. Врачи советуют не пропускать завтрак, ведь утренний прием пищи усваивается гораздо лучше, насыщает организм витаминами и заряжает энергией.

3. Выбирать только обезжиренные продукты

Обезжиренные продукты могут нанести больше вреда, чем те, у которых есть незначительный процент жира. Так, съев полкило обезжиренного творога, человек может получить больше калорий, чем от куска пирога.

4. Не вписывать в дневную калорийность напитки

Врачи в один голос твердят: выпитые напитки следует считать. Чай, кофе, сок, уж тем более алкоголь, кроют в себе много калорий. Поэтому многие худеющие, которые употребляют эти напитки, удивляются: почему встал вес, либо не уменьшаются обьемы. Врачи уверены, что за выпитыми напитками тоже надо следить.

5. Нельзя ставить недостижимые цели

Если ваша цель – сбросить 5-7 килограмм за неделю, лучше не издевайтесь над своим организмом, и дайте ему планомерно без вреда для здоровья сбрасывать вес – например, 1-2 кг. Это поможет морально настроиться на достижимость результата, а моральное и духовное спокойствие - первый ключ к правильному снижению веса. Перед диетой лучше всего проконсультироваться с врачом.

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