Диетолог назвала правильную еду после тренировки

После тренировки нужно есть белковую пищу и пищу, в которой есть глюкоза, сообщила диетолог / Тренировки

После интенсивной тренировки нужно пополнить запасы белка и снабдить организм глюкозой, поскольку она помогает усваиваться белковой пище.

Еда после тренировки не должна быть очень жирной, написала диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

Эксперт добавила, что меню после тренировки зависит от времени суток - можно съесть полноценный обед с небольшим полезным десертом или сделать не слишком обильный перекус, в который войдут белок, овощи, сложные углеводы и фрукт.

"Во время интенсивной тренировки наши мышцы разрушаются. После такой нагрузки организму нужно пополнить запасы белка, из которого строятся мышцы, и глюкоза - она повышает уровень инсулина в крови и помогает белку усваиваться", - отметила диетолог.

Читайте такжеПравильное питание для здоровья и похудения: меню на неделюРанее Светлана Фус написала, что еду и тренировки можно сочетать по-разному. Диетолог отметила, что если человеку удобно тренироваться утром, то позавтракать можно после физической активности. Эксперт подчеркнула, что перед дневной тренировкой обязательно нужно поесть.

