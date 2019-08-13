Названы правила сочетания еды и тренировок

Перед утренней тренировкой можно не есть, сообщила диетолог / Скриншот видео с youtube.com

Диетолог Светлана Фус сообщила, что еду и тренировки можно по-разному сочетать, если человек регулярно занимается спортом, то значение имеет только его регулярный режим.

Если человеку комфортно тренироваться утром, то позавтракать можно после тренировки, написала эксперт в Instagram.

Фус добавила, что в случае проведения тренировка днем, за несколько часов до нее обязательно нужно поесть, иначе наступит ощущение усталости и вялости.

"…Если тренировка вечером, за 1-1,5 до нее должен быть ужин. А после ничего или легкий ужин. Зависит от того, за сколько часов до сна у вас тренировка", - поделилась эксперт.

Диетолог подчеркнула, что главное - не давать организму больше калорий, чем он потратил.

Ранее диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова "разгромила" миф о сжигании жира - считается, что после тренировок нельзя есть на протяжении двух часов, поскольку еда мешает жиросжиганию, однако это не так. Эксперт добавила, что после тренировки организм сжигает жир на протяжении 23 часов.