Диетолог развеяла миф о сжигании жира после тренировок

Прием пищи после тренировок не мешает сжиганию жира, сообщила диетолог / 1zoom.ru

Диетолог Альбина Комиссарова развеяла миф о сжигании жира — считается, что есть после тренировок нельзя два часа, поскольку еда мешает жиросжиганию, но это не так.

Организм сжигает жир на протяжении 23 часов после тренировки, а не час во время нее, поэтому ключевую роль играет диета в течение всего дня, написала эксперт в Instagram.

По ее данным, на протяжении двух часов после тренировки желателен белково-углеводный прием пищи (например, рыба и рис, овощи), но, если не хочется есть, — не нужно себя заставлять, стоит просто сбалансированно питаться в течение дня.

"Считается, что еда после тренировки мешает жиросжиганию, поэтому 2 часа после тренировки нельзя есть. Это не так!...", — подчеркнула эксперт.Читайте такжеДиетолог раскрыла лучший способ для похудения весной

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