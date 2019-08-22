Астролог назвал следующую жертву Путина

По словам Росса, Краснодарский край и "Украинский край" для Путина – одно и то же / Фото: УНИАН

Президент Российский Федерации Владимир Путин упростил процедуру выдачи российского гражданства всем украинцам, а все потому, что считает Украину областью РФ. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"В Украине "хозяин Кремля" действует по той же схеме, что и в других регионах, которые расшатывал: такая же раздача российских паспортов была в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии", - сказал он.

По его словам, раздавая украинцам российские паспорта, Путин пытается доказать, что украинцы и россияне – один народ.

Читайте такжеХороший знак для Украины: астролог назвал самый лучший день августа"Для него не существует Украины как отдельного независимого государства. В его понимании Украина – это область Российской Федерации. Краснодарский край и "Украинский край" для него – одно и то же. В его сознании Украины не существует. Путин убежден, что это его территория, где он волен распоряжаться так же, как и у себя в Сибири, на Урале, Камчатке и т.д", - объяснил Росс.

Звезды говорят, что следующая страна, у которой Путин попытается отхапать часть территории, станет Казахстан.

"Это может произойти в следующем году. И там тоже путинские войска начнут "освобождать" русскоязычных казахов. И точно так же Путин начнет раздавать российские паспорта казахам", - резюмировал он.

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