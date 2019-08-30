Диетолог назвала типичные ошибки худеющих: как их избежать

Диетолог назвала главные ошибки в снижении веса / bb.lv

Диетолог Елена Кален назвала самые распространенные ошибки худеющих и рассказала, как стройнеть без вреда для здоровья.

Эксперт на своей странице в Instagram составила топ-3 ошибки, которые стоят на пути к стройному телу.

Первая ошибка – голодание.

Диетолог ни в коем случае не советует провоцировать голод. Особенно вредны для организма жесткие диеты, например, питьевая - когда мы переходим на воду, начинаем отвлекаться на мысли о еде, но одновременно игнорируем голод.⠀"Если организм испытывает голод, всегда нужно принимать пищу. Тело всегда сигнализирует о голоде в тот момент, когда ему нужны питательные вещества, когда заканчивается материал для строительства новых клеток", - отметила Кален.

Вторая ошибка - низкокалорийная еда.

Часто худеющие вместо того, чтобы есть полноценную полезную пищу, переходят на низкокалорийную в надежде, что именно это поможет ей похудеть. Если вашему организму необходимы 1200 ккал для утоления голода, вы все равно их наедите. И неважно, что вы будете жевать.

"Ваша задача - съесть любой продукт только, чтобы утолить голод. Именно такое питание полезно для вашего организма. И у девушек потрясающие результаты: вес снижается, а организм оздоравливается", - поделилась диетолог.

Третья ошибка - погоня за скоростью снижения веса.

У каждого процесс похудения проходит индивидуально: кто-то сразу теряет 3 кг за неделю, а кто-то расстается с такой же цифрой за две. Нужно помнить: тело не может прыгнуть выше своих возможностей. Если вы будете голодны, то организм будет накапливать калории, и похудеть точно не получится.

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