Эксперты назвали лучшие продукты для похудения

Рецепт похудения оказался очень прост / Единственная

Как похудеть – извечный вопрос. Им периодически задаются и мужчины, и женщины. Ученые решили облегчить людям поиск идеального рецепта похудения и назвали топ-6 продуктов, которые помогут сбросить лишние кило, сообщает МедикФорум.

Лучшие продукты для похудения

Яйца. Дают длительное чувство сытости, при этом содержат довольно небольшое количество калорий. Исследование с участием 30 женщин с лишним весом показало, что те из них, которые начали употреблять за завтраком яйца вместо бутербродов, съедали меньше другой пищи в течение следующих 36 часов – в результате это позволяло им успешнее худеть.

Капуста. Этот овощ отличается высоким содержанием тартроновой кислоты. Данный тип кислоты тормозит преобразование углеводов в жир.

Мясо. Нежирная говядина и куриная грудка - самые богатые источники протеина, который способен активизировать процессы сжигания организмом калорий.

Бобовые. Ученые рекомендую есть чечевицу, фасоль, горох и другие бобовые овощи. Насыщенность белком и клетчаткой способствует тому, что после их употребления чувство сытости держится дольше. Таким образом, вы съедаете меньше другой пищи, в том числе вредной и калорийной.

Творог. Ученые доказали, что употребление творога способствует похудению. Взаимодействие содержащегося в этом продукте кальция с незаменимыми аминокислотами интенсивно влияет на жировой обмен клеток и окисление жиров, что способствует уменьшению жирового слоя на теле.

Орехи. Употребление орехов надолго устраняет голод, так как в желудке растительная клетчатка, которая в большом количестве содержится в орехах, набухает и увеличивает объем съеденного. Кроме того, орехи содержат пиноленовую кислоту, которая стимулирует выработку особых веществ, которые снижаю аппетит.

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Напомним, ранее британский диетолог Грейми Томильсон дал простой и действенный совет, как похудеть без диет.