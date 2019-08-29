Диетолог раскрыла секрет, что есть, чтобы похудеть

Диетолог призывает создавать дефицит калорий и заниматься спортом / glamour.ru

В погоне за стройной фигурой девушки нередко испытывают на себе множественные жесткие диеты, но затем все равно срываются, часто набирая обратно вес.

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram назвала продукты, которые можно и нужно употреблять, но их почему-то демонизируют приверженцы альтернативной медицины.

Картофель, свекла, морковь – недорогие овощи, которые помогут насытиться организму и получить нужные микроэлементы. Однако, многие диетологи и тренера советуют забыть о, например, картофеле, ведь он, по убеждению горе-диетологов, вреден фигуре.

Еще один миф – в фруктах много сахара, и вообще, можно есть зеленое яблоко одно в день, но только до 12, а то оно потом "сразу в жир пойдет". Фрукты, советует диетолог, можно есть в любое время дня, но, как и любыми продуктами, не стоит ими злоупотреблять и заменять полноценный прием пищи.

Мясо и рыба крайне полезны для тех, кто занимается спортом и начинает свою борьбу с лишним весом. Кроме того, не стоит бояться молочных продуктов, яиц, сливочного масла.

В качестве перекуса подойдут орехи или сухофрукты – помогут справиться с голодом, но тут важно не переусердствовать, иначе набора веса не миновать.

К слову, отказываться от сахара и бояться его, как огня, не стоит. Можно постепенно уменьшать его количество, не нанося вред себе, и не провоцируя срывы.

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