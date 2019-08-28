Есть и не толстеть: диетолог назвала секретные привычки стройных людей

Диетолог советует есть то, что хочется и вкусно / UBR

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова назвала секретные привычки, которые позволяют оставаться стройными.

Этим привычкам можно и нужно научиться, написала эксперт в Instagram, "сдав" первый секрет: нужно сосредоточиться на еде.

"Многие игнорируют этот совет, но убрать гаджеты и выключить телевизор во время еды помогает есть медленнее и не пропустить чувство насыщения", - отметила диетолог.

Затем диетолог советует есть то, что вкусно и хочется, ведь еда должна доставлять удовольствие – но дело не в том, чтобы есть одни тортики.

По словам Комиссаровой, девушки неоднократно делают ошибки:

сидят по написанному кем-то меню и едят то, что нужно, а не что хочется;

едят некоторые продукты, потому что "полезно", например, смузи-боул на 500 ккал, вместо бутерброда, который хотелось на 250 ккал;

демонизируют продукты: сахар нельзя, а шоколад на кокосовом нектаре можно.

Еще один совет диетолога – есть фрукты вместо сладкого и случайных перекусов.

Один из главных секретов стройности – здоровый и активный образ жизни.

"И дело не в спорте! Ходите по лестнице, гуляйте вечером, участвуйте в спортивных марафонах и забегах - это интересно!", - отметила диетолог.

Она также рассказала, что не стоит фанатично подсчитывать калории и БЖУ, если вы не профессиональный спортсмен или нуждаетесь в специальной диете. Вместо этого эксперт советует есть разнообразно и контролировать порции методом тарелки.

"Но главный секрет - стройные люди едят только, когда голодны и не переедают. Они умеют распознавать чувство голода и насыщения. Умейте говорить "нет" и отказываться от еды", - подытожила Комиссарова.

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