Диетолог распекла топ популярных советов по здоровому питанию

19 августа 2019, 02:42

Эксперт разнесла в пух и прах БАДы, отказ от сахара, хлеба и сливочного масла.

еда, питание
Диетолог развенчала популярные мифы о питании / glamour.ru

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова создала топ-рейтинг плохих советов по правильному питанию, которых точно не стоит придерживаться.

Первый антисовет - есть определенные продукты в определенное время, написала эксперт в Instagram.

"Сладкое до 12, картошка до 14, банан до 15 и прочий бред. Создавая временные рамки для еды, мы поддерживаем ограничительный тип нарушения пищевого поведения. Никаких рамок нет!", - уверяет эксперт.

Комиссарова  также не понимает, зачем запрещать определенные продукты, если нет непереносимости. Например, "эксперты" часто исключают из рациона подопечных рис, хлеб, сливочное масло – хотя их в определенных количествах можно есть и на ПП.

"Белый сахар - это зло и смерть, от него стареют", - с таким заявлением диетолог точно не согласна. Согласно научным рекомендациям по питанию, допускается использование добавленного сахара в рационе до 5-10%.

Скорее может навредить худеющему постоянное взвешивание еды и подсчет калорий.

"Для некоторых это может быть актуально на первых порах, но не месяцами, это приводит к зацикливанию", - отметила Комиссарова.

Диетолог отметила, что на всеобщей волне нелюбви к глютену и лактозе так называемые эксперты по питанию советуют исключить их из рациона даже тем, у кого они усваиваются без проблем.

Променять сахар на сиропы и другие заменители – идея не из лучших, считает диетолог.

"Не стевия и фитпарад. А вполне себе калорийные заменители (тот же сахар): кокосовый, нектар агавы, сироп топинамбура и т.д. Происходит подмена понятий, человек уверен, что сахар он не ест, а ест он его много", - отметила Комиссарова.

Кроме того, эксперт возмутилась совету следовать особым, специальным, уникальным системам: АИП, детокс, выведение шлаков, палео и прочее. По ее словам, лучший вариант - только здоровое рациональное питание.

Если у вас нет жалоб, а ваш диетолог советует сдать "стотыщ разных гормонов и лечить их минимальные отклонения при отсутствии жалоб", то стоит насторожиться.

И последний антисовет - пить волшебные мастхэвы из БАДов.

"Их не существует нигде! Их придумывает не научное сообщество, а отдельный человек, вы настолько ему доверяете?", - подытожила Комиссарова.

Ранее диетолог рассказала, как уменьшить калорийность.

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