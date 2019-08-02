Есть гамбургеры и не толстеть: диетолог рассказала, как уменьшить калорийность

Фастфуд тоже можно сделать диетическим / 1zoom.ru

Диетолог Альбина Комиссарова дала советы, чем можно заменить такие вкусные, но очень калорийные и далеко не полезные продукты из ресторанного меню. О здоровой альтернативе популярным блюдам она написала в Insragram.

Итак, как же можно уменьшить калории в распространенных блюдах и напитках.

Всеми любимый биг тейсти содержит много жиров и не является здоровой едой, но если уж вы зашли в Макдональдс, возьмите Грик Мак или Панини Тоскана - если убрать соус и сыр, то получится вполне здоровая лепёшка с мясом и овощами.

Какао несквик очень часто дают детям в качестве "полезного" завтрака, но оказывается в одном стакане с молоком уже содержатся 3 чайные ложки сахара. Поэтому варите классическое какао на молоке и контролируйте количество сахара самостоятельно.

Классический чизкейк - очень вкусный, но довольно жирный. Замените часть сыра на йогурт и выйдет вполне полезное блюдо. Кроме того, чизкейк может заменить хорошая творожная запеканка с гладкой текстурой и ягодами.

Фруктовые смузи вполне имеют место быть, если нет возможности поесть, либо нужно быстро восстановить силы, либо вы по-другому не едите фрукты. Однако, смузи все равно содержат большое количество фруктозы, поэтому заменяйте часть фруктов на овощи или зелень, выбирайте лёгкую основу - вода/кефир/нежирное молоко, а также делайте густой смузи, чтобы сохранить цельные кусочки.

- Запечённые роллы и роллы в кляре - не самый лучший вариант для сохранения фигуры, потому что в рис добавляют сахар. А вот роллы с водорослями, овощами и рыбой - отличный вариант полноценного приёма пищи.

Читайте такжеДиетолог "убила" миф о фруктовых смузиПо словам диетолога, применив ее советы, вы получите блюда, вкусовые качества которых от этого не пострадают, а фигура и самочувствие только выиграют.

"Как вы поняли, не обязательно отказываться от любимых блюд. Здоровое питание - это всегда выбор!", - подытожила Комиссарова.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала украинцам не варить варенье, поскольку в нем содержится много сахара.