Диетолог объяснила, почему к сливам стоит присмотреться

В сливах содержится много полезных веществ, сообщила диетолог / 1zoom.ru

К сливам стоит присмотреться, поскольку в них есть много полезных веществ, в частности, витамины Е и C, провитамин А, фруктоза и сахароза.

Сливы содержат органические кислоты, макро- и микроэлементы, пищевые волокна, написала диетолог Светлана Фус в Instagram.

Эксперт отметила, что в сливах есть активные вещества - флавоноиды, а именно - антоцианы, которые придают им фиолетовый оттенок.

"Интересно, что по содержанию витамина Е, слива является одним из лидеров среди фруктов. А свои полезные свойства плоды сохраняют и после переработки", - отметила Фус.

Диетолог подчеркнула, что люди, которые едят много фруктов и овощей, содержащих флавоноиды, меньше страдают болезнями сердечно-сосудистой, у них реже возникают новообразования.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская говорила, что летом каждый день обязательно есть зеленые листовые овощи. По ее словам, "оздоровительный эликсир" — стебли сельдерея.