Диетолог сказала, что обязательно есть летом

Стебли сельдерея — "оздоровительный эликсир", сообщила диетолог / Скриншот видео с youtube.com

Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что летом каждый день обязательно есть зеленые листовые овощи.

"Оздоровительным эликсиром" являются стебли сельдерея, в этом овоще в оптимальном соотношении есть вода, калий и натрий, приводит слова эксперта Эспрессо.

По ее словам, стебли сельдерея стоит добавлять в салаты, делать из них смузи, добавлять в напитки.

"…Поскольку летом тело нагревается, то реакция организма… — потение. При потении тратится не только вода, а и электролиты (минералы), в первую очередь, калий и натрий, а также растворимые в воде витамины (витамин С и витамины группы В)… и белки", — сообщила эксперт.

Ранее диетолог Светлана Фус написала, что все корнеплоды, в частности, корень сельдерея, свекла, петрушки, морковь — "просто созданы для гриля". Эксперт добавила, что на гриле можно готовить не только овощи, но и фрукты, — яблоки или бананы.