Диетолог сказала, какие овощи "созданы для гриля"

Все корнеплоды "созданы для гриля", сообщила диетолог / фото: potrebitel.net.ua

Диетолог Светлана Фус сообщила, что все корнеплоды, в частности, свекла, корень сельдерея, петрушки, морковь — "просто созданы для гриля".

На гриле можно готовить не только овощи, но и фрукты, — яблоки или бананы, из них может получиться вкусный десерт, написала эксперт на своей странице в Instagram.

По ее словам, для овощей, приготовленных на гриле, можно самостоятельно приготовить соус, используя лимонный сок, бальзамический уксус, мед, чеснок, травы и маслины.

"Если вы хотите подавать свеклу или картофель в больших кусках, то заранее отварите их, чтобы не тратить много времени для их приготовления на гриле", — посоветовала диетолог.

Ранее Светлана Фус сообщила, что в рационе красное мясо, которое является источником полноценного белка, частично можно заменить черной фасолью — это хороший источник растительного белка.