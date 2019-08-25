Как похудеть без диет: найден простой способ

Есть можно все, но меньшими порциями. / http://poznavatel.info

Британский диетолог Грейми Томильсон дал простой и действенный совет, как похудеть без диет. Оказалось, чтобы спросить лишние килограммы, необходимо просто уменьшить порции любимых блюд.

По словам диетолога, иногда большие порции пищи кажутся не такими уж и большими, однако, на самом деле в них содержится в три раза больше калорий, чем необходимо организму, пишет таблоид The Sun. В качестве примера Томильсон привел пиццу с пепперони: в стандартной пицце содержится 678 калорий, в то время как в большой - 1923.

"Иногда вместо того, чтобы один раз нарушить вашу диету, можно просто уменьшить размеры порций ультракалорийных продуктов и напитков. Именно из-за них обычно растет вес", - пояснил эксперт.

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