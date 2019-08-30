Эксперт "разбила" популярные мифы для молодых мам

30 августа 2019, 18:26

Сведения о том, что из-за занятий своей фигурой у молодой мамы может пропасть молоко, - "страшилка", утверждает специалистка.

Утверждения, что во время беременность можно есть все - миф, сообщила эксперт - Беременность мифы
Утверждения, что во время беременность можно есть все - миф, сообщила эксперт / novostiua.net

Специалист по здоровому питанию Екатерина Медушкина сообщила, что есть два популярных мифа для молодых мам.

Утверждения, что во время беременность можно есть все и стоит есть за двоих -  неправдивые, написала эксперт в Instagram.

Медушкина подчеркнула, что мифы "можно есть все" и "ешь за двоих" подводят молодых мам еще во время беременности.

"А после родов появляются новые "страшилки" от заботливых мам, свекровей…, что если ты начнешь заниматься своей фигурой, то вкус молока изменится, а может оно и совсем пропадет", - добавила специалистка.

Ранее Екатерина Медушкина развеяла мифы относительно похудения, в частности, две рекомендации - есть лучше 2-3 раза в день и из меню необходимо полностью исключить простые углеводы.

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беременность мифы Екатерина Медушкина
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