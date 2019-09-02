Ученые выявили пользу красного вина для работы кишечника

Красное вино полезно для кишечной микрофлоры / Фото: Shutterstock

Ученые в результате исследований выяснили, что красное вино в небольших количествах полезно для микрофлоры кишечника и способствует снижению холестерина.

Специалисты из Королевского колледжа Лондона обнаружили большее количество полезных бактерий у поклонников этого алкогольного напитка. В эксперименте участвовали 916 женщин-близнецов.

Именно красное вино, а не белое, содержит полифенолы, которые ему отдает кожура винограда. Эти вещества наполняют организм антиоксидантами, которые благотворно влияют на микрофлору кишечника.

Читайте такжеУченые пояснили роль рыбьего жира в лечении диабетаПолезные бактерии в кишечнике помогают переваривать пищу и предотвращают некоторые заболевания. Позитивное влияние на органы пищеварения оказывает только красное вино, другие алкогольные напитки несут существенный вред.

Исследователи подчеркивают, что важна небольшая доза напитка. Безопасным будет один стандартный бокал красного вина в две недели.

Напомним, ученые пришли к выводу, что растворимый кофе вызывает более сильную психологическую зависимость, нежели зерновой, и отрицательно сказывается на работе нервной системы.