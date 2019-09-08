Весы: в чем суперсила и слабость знака Зодиака

8 сентября 2019, 05:49

Самой сильной чертой Весов является их дипломатичность.

весы

Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал о плюсах и недостатках людей, которые родились под знаком зодиака Весы.

Говоря о слабостях этого знака, астролог отметил, что Весам свойственно двуличие и двурушничество.

"И хотя Весы – уравновешенный знак Зодиака, они всегда пытаются балансировать и отличаются крайней степенью нерешительности. Им свойственна богемность, это самый ленивый знак. Также они отличаются несамостоятельностью – им всегда кто-то нужен, без партнера, без пары они сами ничего не могут сделать. Потому холостые Весы – это самое несчастное существо. Им просто противопоказано жить в одиночестве, без пары. Пусть брак будет самым плохим, но он необходим Весам", - объяснил Росс.

Читайте такжеНеудачники сентября: названы знаки Зодиака, которых ждут неприятностиКроме того, Весы не любят ставить вопрос ребром, настаивать на чем-то.

"В принципе, они этого просто не умеют делать. Весы всегда находятся в поиске наслаждений, увлечены искусством, чем-то очарованы, стремятся все украсить. Весы – настоящие шопоголики, способны потратить на картины, искусство и одежду кучу денег", - сказал он.

По мнению астролога, сильной чертой Весов является их дипломатичность.

"Они всегда способны договориться, обойдя острые углы. Это – самый не агрессивный знак Зодиака. Он не любит воевать, но высоко ценит справедливость. У Весов просто обостренное чувство справедливости, потому самые хорошие юристы получаются из представителей именно этого знака. У них обострено чувство прекрасного, никогда не исчезает тяга к гармонии, искусству, литературе. Как раз Весы любят читать романы. У Весов всегда огромное стремление любить. И они умеют любить чистой настоящей любовью", - отметил эксперт.

Росс также добавил, что Весы очень дорожат своими друзьями, и для них важно чувствовать плечо рядом.

Читайте такжеДети-гении: с кем лучше иметь детей – таблица знаков Зодиака"Весы никогда не ставят себя ниже или выше других и ценят равенство. Очень демократичны. Весы всегда миролюбивы, умеют сопереживать, сострадать. Они, как и Раки, испытывают потребность в нежности и любви. Они испытывают острое желание быть любимыми. Для Весов очень важно партнерство. Потому лучше всего для них выстраивать бизнес или реализовывать проект в партнерстве с кем-то. Весы очень эффективны в союзах и объединениях", - резюмировал он.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака. Он назвал четыре знака Зодиака, которые станут главными счастливчиками месяца.

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