Болезнь Анастасии Заворотнюк: в чем опасность стволовых клеток

Рак мозга и стволовые клетки – что почти довело до смерти Настю Заворотнюк и Жанну Фриске / Вконтакте

Еще чуть-чуть – и, считай, Анастасия Заворотнюк умерла, грозят СМИ. Новости пестрят сообщениями, что у любимицы миллионов уже последняя стадия рака.

Некоторые связывают диагноз Анастасии Заворотнюк с методикой омоложения стволовыми клетками. Это же в свое время и спровоцировало рак у Жанны Фриски, уверены приверженцы этой теории.

Аналогичные слухи ходят и про ЭКО и рак: и Фриске, и Заворотнюк забеременели благодаря этой процедуре.

На передаче Пусть говорят 16-09-2019 муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев отметил: "Истории до страшного схожи — как обнаружили болезнь и что это было выявлено после беременности. Но на этом параллели заканчиваются".

С ЭКО всё более-менее ясно: сама процедура рак не провоцируют, объясняют гинекологи, но может "спустить с поводка" уже имеющуюся в организме опухоль.

А что же со стволовыми клетками?

Кто из артистов принимал стволовые клетки

По сообщениям СМИ, стволовые клетки в свое время использовали такие звезды:

Жанна Фриске,

Любовь Полищук,

Илья Олейников,

Михаил Задорнов,

Александр Абдулов,

Олег Янковский,

Дмитрий Хворостовский.

Все они в итоге скончались от рака.

Читайте такжеЖанна Фриске последние три месяца была в коме и перестала узнавать близкихС другой стороны, София Ротару и Надежда Бабкина, Валерий Леонтьев и Александр Буйнов, Лариса Долина и Олег Газманов этим методом омоложения (если верить СМИ) пользуются – и, слава богу, до сих пор живы.

Стволовые клетки: что это

Стволовые клетки – это клетки-предшественницы всех клеток организма (и тканей заодно).

Их можно назвать незрелыми или, по-научному, недифференцированными. Это означает, что такие клетки в человеческом организме развиваться могут в различные типы клеток и тканей.

Раковые стволовые клетки

Их еще называют опухолевые стволовые клетки.

Любое злокачественное новообразование начинается с одной-единственной клетки. В какой-то момент нормальная клетка перерождается в клетку раковую. Эта клетка при делении передает своим "потомкам" мутации, вызванные болезнью. То есть она делится и делится, пока из одной клетки не формируется целая злокачественная опухоль.

Причины их активности разные. К примеру, рост раковых стволовых клеток в желудке провоцирует холестерин. Так, в прошлом году группа ученых из США выяснила, что холестерин влияет на рост стволовых клеток в кишечнике, что повышает скорость образования опухоли более чем в 100 раз.

Стволовые клетки и омоложение

В косметологии чаще всего используются фибробласты. Это клетки соединительной ткани, в организме они играют важную роль в заживлении ран.

Чаще всего косметологи используют биоматериал самого пациента.

Стволовые клетки в этом случае срабатывают как генератор (и очень сильный) обновления организма.

Стволовые клетки и рак

С помощью стволовых клеток уже дважды удалось вылечить ВИЧ. Также – пока что экспериментально – ими пытаются лечить травмы спинного мозга, слепоту и другие жуткие болезни.

А что же с раком?

Одни врачи признают, что при терапии стволовыми клетками существует невысокий (но вообще исключать такую возможность нельзя) риск развития рака.

Это связано с усилением активности стволовых клеток. С одной стороны, такая активность помогает продлить работу органа, но с другой – она же потенциально способствует возникновению раковых новообразований (из-за накопления мутаций при их делении).

Степень риска увеличивают:

возраст пациента,

метод терапии,

состояние его здоровья и ряд иных факторов.

В то же время другие доктора продолжают настаивать, что стволовые клетки – это наоборот профилактика онкологических заболеваний, так как они усиливают иммунитет.

Впрочем, усиливают они лишь в перспективе. А сразу после операции иммунитет человека как раз ослабляется, и риск инфекций повышается. Особенно, если стволовые клетки принадлежали донору, а не самому пациенту.