300+ курсов вместо хаотичных тренингов: БаДМ формирует культуру обучения

https://glavred.info/techno/300-kursov-vmesto-haotichnyh-treningov-badm-formiruet-kulturu-obucheniya-10712921.html Ссылка скопирована

Фармдистрибьютор БаДМ эволюционировал от эпизодических тренингов к платформе с более чем 300 курсами, индивидуальными планами развития и наставничеством. Рассказываем, почему совершенствование стало частью корпоративной культуры компании.

Зачем компаниям инвестировать в обучение персонала?

В современном мире технологии и рыночные требования меняются едва ли не ежедневно. За течением успевают только те компании, которые инвестируют в развитие своих работников. Система обучения БаДМ трансформировалась от тренингов "по запросу" к комплексной платформе, охватывающей широкий спектр курсов под множество потребностей. Такой подход обеспечивает эффективность, лояльность и результативность работников.

Путь БаДМ к системе дистанционного обучения

Система дистанционного обучения БаДМ охватывает более 300 курсов

Ключевым этапом стал запуск единой системы дистанционного обучения, объединившей офлайн и онлайн форматы. Это удобно для сотрудников и дает возможность руководителям и HR отслеживать прогресс обучения каждого в динамике.

видео дня

"Мы начинали с нескольких базовых курсов — сегодня их более 300. Это построение обучения с учетом специфики каждой должности: от введения до поддержки в процессе карьерного роста", — объясняет Инна Патлаха, специалист по обучению и развитию персонала в БаДМ.

Текущий этап — переход к полноценной экосистеме развития, где есть обучение, обмен опытом, наставничество и практические задания для еще большего повышения эффективности команды.

Какие курсы изучают в БаДМ

Обязательные корпоративные курсы охватывают стандартные операционные процедуры, информационную безопасность, деловую этику, компьютерную грамотность и первую домедицинскую помощь. Для руководителей дополнительно курсы по менеджменту и управлению.

Отдельные профессиональные курсы развивают специалистов ключевых направлений: заведующих аптечных складов, специалистов по логистике, закупкам, коммерческого отдела. А занятия по Soft skills формируют навыки лидерства, эффективной коммуникации, клиентоориентированности, командного взаимодействия — эти компетенции важны для работы на любой позиции.

Компания также реализует масштабные учебные проекты: профессиональную и менеджерскую подготовку сотрудников кадрового резерва и комплексную программу оценки и развития управленческих навыков руководителей аптечных складов.

Обмен опытом в живом общении

Офлайн встречи несут дополнительную возможность укрепления команды

Помимо онлайн-тренингов, организуются офлайн-встречи и выездные сессии — для улучшения коммуникации и обмена опытом между 10-ю регионами присутствия БаДМ.

"Положительные результаты не заставили себя ждать — сотрудники отмечают практичность, удобство и доступность контента, а еще растет вовлеченность — все больше работников по собственному желанию проходят необязательные курсы", — добавляет Инна Патлаха.

БаДМ планирует еще больше возможностей развития

Ближайшие планы — больше практических кейсов, симуляций, проектов и микроформатов до 10 минут.

"Внедренный формат обучения в БаДМ отвечает на вызовы настоящего: адаптивное лидерство, командная эффективность, специфика обучения руководителей разных уровней и эффективные бизнес-процессы. Когда знания становятся частью культуры, они превращаются в результат, в доверие в команде и в продуктивность бизнеса", — подчеркивает Дмитрий Бабенко, и.о. генерального директора БаДМ.

О БаДМ: компания более 30 лет обеспечивает лекарственными средствами свыше 18 000 аптек и медучреждений по всей Украине.

Если разделяете наши ценности — присоединяйтесь к команде по ссылке!

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред