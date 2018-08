Игра Detroit: Become Human вышла и получает очень высокие оценки в прессе

Вышедшая 24 мая интерактивная драма Дэвида Кейджа Detroit: Become Human (в русской локализации - Детройт: Стать человеком) получает крайне высокие оценки у профильной прессы.

Журналисты, прошедшие игру, хвалят сюжет, геймдизайн и отмечают, что кинематографичность, которая всегда была визитной карточкой Quantic Dream, в новом проекте вышла на совершенно иной уровень.

Проект, отмечают журналисты, идеально разветвляет повествование на основе принятых решений. В целом рецензенты хвалят и нарратив, и графическую составляющую, и функцию просмотра блок-схемы, позволяющую возвращаться к определенной контрольной точке и переигрывать ее. Авторы отмечают, что Become Human по эмоциональности и геймплею оставляют позади предыдущие прокты французов Beyond и Heavy Rain.

Hobby Consolas: "Даже при наличии некоторых незначительных недостатков, Detroit - лучшая игра из всех созданных Quantic Dream. Будьте готовы испытать на прочность свои инстинкты и принципы".

Vandal: "Лучшая игра Quantic Dream на сегодняшний день. Фантастическое приключение, стирающее грань между кино и видеоиграми".

Eurogamer Italy: "Надо признать, что с Detroit: Become Human Дэвид Кейдж попал в самое яблочко. Проект, наглядно показывающий, что игры этого жанра могут иметь гораздо больше возможностей повествования. Шедевр, который ни в коем случае нельзя пропустить поклонникам научной фантастики".

GameSpot: "Detroit: Become Human предлагает захватывающий рассказ, иногда омраченный вопиющими ошибками".

Game Informer: "Несмотря на некоторые недостатки в диалогах и сюжете, Detroit: Become Human рассказывает интересную историю о человечестве и технологиях, позволяя формировать опыт на основе собственных решений".

Gameblog.fr: "Quantic Dream, без сомнения, предложила нам свой самый успешный тайтл".

We Got This Covered: "Несмотря на несколько недостатков в повествовании, Detroit: Become Human стилен и гладок от начала и до конца. Лучшая работа Quantic Dream на сегодняшний день".

IGN Italia: "Detroit: Become Human - это отличное приключение с массой вариативности и вершина своего жанра. Великолепная атмосфера и история, создающаяся собственной рукой".

EGM: "Detroit: Become Human является наглядным свидетельством того, насколько далеко продвинулся жанр интерактивного сторителлинга и какой немалый путь развития ему еще предстоит преодолеть".

Сюжет Detroit рассказывает о недалеком будущем, в котором человекоподобные андроиды глубоко вошли в человеческую жизнь, после чего часть из них начала обретать самосознание.