Идеальный муж. Астрологи назвали совместимость знаков по восточному гороскопу

Восточный (китайский, японский) гороскоп - один из древнейших и проверенных самой жизнью. Изучающие его астрологи неоднократно убеждались в справедливости и закономерности всех основных связей между знаками. На их основе ученые пришли к выводу о том, какие знаки наиболее благоприятны для других в вопросе быта и семейной жизни.

Для женщины-Крысы больше всего подходят:

Вторая Крыса, с которой они будут нежно любить друг друга. Эти люди рождены под знаком шарма и агрессивности, они отлично смотрятся вместе. Поэтому этой паре надо не терять друг друга из виду и не оставаться надолго в разлуке и вдали друг от друга. Жене и мужу не стоит давать друг дружке повод для ревности.

Тигр, если Крыса будет позволять Тигру пускаться в приключения, у них все будет хорошо и ничто не помешает тому, чтобы они отпраздновали бриллиантовую свадьбу. Главное условие - Крыса не должна топтаться все время на месте и путаться под ногами у Тигра. Тигру же не рекомендуется ограничивать свою половину в эксцентричных порывах.

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Для женщины-Быка больше всего подходят:

С Крысой будет прочный брак. Жена будет держать мужа под каблуком, но будучи верной и реалисткой, она может сделать мужа счастливым.

Змея – она оставит власть Быку и всего будет скромной… будет присутствовать! Союз получится достаточно плодотворным. Змея безоговорочно будет уступать быку. Мудрая, спокойная, она сделается скромной, что ей несвойственно, ради семейного счастья. Упрямому и прямолинейному Быку надо чаще прислушиваться к советам своей мудрой прекрасной половины.

Бык будет любить Собаку, но счастливый брак возможен только при условии, что жена будет довольствоваться руководством в доме.

Для женщины-Тигра больше всего подходят:

Несмотря на столкновения и конфликты, Дракон сможет повлиять на Тигра, который будет слушать его советы… даже если они плохие. Дракон будет полезен Тигру своей рассудительностью и осторожностью. У Тигра всегда грандиозные планы и Дракон как никто другой может воплотить их в жизнь. Тигр всегда буде слушать советы Дракона, но поступать по-своему, что не мешает им вполне мирно сосуществовать вместе.

С мужчиной-Собакой семейная жизнь обещает быть по-хорошему сумасшедшей. В таком браке будет отсутствовать чувство обыденного. Они будут вместе сражаться за справедливость, вместе исповедовать одни и те же идеи. Надо признать, что этот тандем многого добьется и в плане финансовом и в карьерном росте, если не будет распылять свои силы на пустяки.

Хорошим знаком считается и Свинья – в таком союзе Тигр бессознательно не злоупотребляет любезностью Свиньи. В свою очередь Свинья понимает и уважает Тигра, поэтому делает все, чтобы он мог беспрепятственно осуществлять свои идеи. Дети – гордость этого союза, ведь свинья – отличный родитель, окружает их заботой, а Тигр передает своим детям умение завоевать себе не худшее место под солнцем.

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Для женщины-Кота больше всего подходят:

В браке с Быком все может сложиться хорошо. Они не очень удачно подобранная пара, но женщина-Кот терпелива, дипломатична и немного пуританка.

Идеальный брак у Котов будет с Драконом. Это очень хороший союз, в котором светские качества и дипломатия Кота будут тешить честолюбие Дракона. Коту придется соответствовать, так как Дракон может заскучать у очага. Но в тоже время Кот искренне восхищается Драконом, а дракон очень дорожит Котом: кто еще с таким терпением будет слушать его сказки.

Кот будет хорошей супругой и советчицей для Собаки, которая будет внимательно его слушать. Она принесет в дом безмятежность. Во всех отношениях крепкий брак.

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Для женщины-Дракона больше всего подходят:

Тигры - две силы. Женщина-Дракон будет полезна Тигру своей рассудительностью и осторожностью. У Тигра всегда грандиозные планы и дракон как никто другой может воплотить их в жизнь. Тигр всегда буде слушать советы дракона, но поступать по-своему, что не мешает им вполне мирно сосуществовать вместе.

Свинья будет слишком услужливой по отношению к Дракону. Что ж, тем хуже для нее.

Петух, но только в том случае, если у женщины блестящая ситуация и Петух воспользуется этим, чтобы полюбезничать.

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Для женщины-Змеи больше всего подходят:

Мужчина-Кот идеален во всех смыслах. Благотворный союз. Они будут вместе созерцать. И эти двое будут с удовольствием созерцать друг друга. Оба любят тепло домашнего очага, не переносят перемен и постороннего вмешательства в свою жизнь.

Очень хороший союз будет с Драконом. Два рептилоида нашли друг друга. Дракон будет гордиться очаровательной женой, даже если ее чары будут распространяться и не только на него. У них родственные души великих артистов. Змее не следует сковывать своего партнера и давать ему проявить инициативу, дракон любит блистать во всем.

Петух и Змея очень часто хорошо дополняют друг друга, а у Змеи достаточно благоразумия, чтобы не потерять лица перед другими. Они – два философа, поэтому, как никто другой, понимают друг друга. Змея достаточно умна, чтобы держать в рамках задиру Петуха. Будучи расточительным,петух тут же тратит все, что зарабатывает, поэтому Змее надо быть готовой ограничивать широкую натуру петуха.

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Для женщины-Лошади больше всего подходят:

Лошадь может удовлетворить чрезмерную страсть Тигра и при этом остаться независимой. Совет молодой жене - чаще пускать в ход свое знаменитое очарование.

Кот может быть понимающим другом, но в таком союзе важно, чтобы Лошадь не утомилась.

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Для женщины-Козы больше всего подходят:

Кот любит фантазии Козы. Артистический вкус их сближает. Хороший брак. Два непревзойденных артиста нежно любят друг друга. Меланхоличный кот легко выносит капризы взбалмошной козы. Способные фантазеры, они превращают свою интимную жизнь в вечный праздник. Их баловство и капризы немного мешают детям: они требуют постоянного внимания, а коза с котом – известные лодыри. Они заняты только собой. Зато живут мирно.

Коза образумится, если Змея достаточно богата. Множество историй и приключений.

Коза никогда не будет скучать с мужчиной-Лошадью. У последнего будет достаточно проблем, чтобы остаться влюбленным, и коза будет спокойна.

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Для женщины-Обезьяны больше всего подходят:

С Крысой – хорошее сочетание. Мужчина-Крыса будет обожать Обезьяну, и они будут счастливы.

Обезьяна всегда будет великолепным советчиком для слишком доверчивого Дракона, и Дракон, в свою очередь, отплатит ей надежной защитой.

Идеальный союз для Обезьяны – с другой Обезьяной. Они уважают друг друга, понимают с полуслова, настоящие соучастники во всех начинаниях. Могут пойти далеко. Всегда питают друг к другу нежность, всегда преданы своей половине, ведь они "одной крови". Две интеллектуалки со здравым смыслом, карьеристки – у них все шансы создать семью на зависть родственникам и знакомым. Они добиваются успеха в жизни и умеют перенести эти успехи в семью. Их дети всегда преданы родителям и очень любят их.

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Для женщины-Петуха больше всего подходят:

Бык, с которым в отношениях будет полное согласие. Петух будет спокойно блистать… в своей семье.

Хорошая совместимость с Драконом. Петух воспользуется его успехами, чтобы преуспеть самой. Дракона смешит фанфаронство петуха, но ему нравится его яркий хвост – дракон любит все яркое и блестящее. Они составляют интересную пару – своеобразную и эксцентричную.

Со Змеей будет благотворный союз. Они вместе будут играть в философию. Они понимают друг друга.

Для женщины-Собаки больше всего подходят:

Крыса, с которой всегда будет интересно. Все может пойти хорошо, хотя Крыса не будет часто находиться дома.

Собака видит Дракона таким, каков он есть – это будет крепкий союз. Собака – большая реалистка. Однако это не мешает ей хорошо уживаться с его гордостью. Собака предана и верна, раз сделав выбор, она будет предана до конца. Дракон всегда благодарен ей за это и отплатит уважением. Собственно, на взаимном уважении и держится этот союз.

Всецело занятая своими идеалами Собака оставит Лошади ее независимость. Это соратники и страстные любовники. Им хорошо вместе. Собака не ревнива, не эгоистична, и Лошадь может резвиться в свое удовольствие. Они всегда довольны своим честным альянсом.

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Для женщины-Свиньи больше всего подходят:

Крыса и Свинья могут быть счастливы в браке.

С Котом будет крепкий союз, если Свинья удержит себя от распутства. В таком случае у этой пары всегда будет все хорошо. Свинье по силам сделать такой дом, в котором любит жить Кот.

Жизнерадостность Свиньи уравновесит Собаку. Они оба великодушны, а Свинья, как мы знаем, часто бывает богатой. Любовь, основанная на взаимопонимании и уважении. Две великодушные натуры, полностью понимают друг друга.