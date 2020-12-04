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Халява от CD Projekt Red – в сервисе GOG бесплатно раздают Ведьмака

4 декабря 2020, 15:33

Отличное предложение, если вы только начинаете знакомство со вселенной Ведьмака.

The Witcher / CD Projekt Red

Компания CD Projekt Red раздаёт бесплатно первую часть серии The Witcher, вышедшую изначально в 2007 году. Игра доступна в полном издании Enhanced Edition – это то, что в кинематографе принято называть Director’s Cut, то есть режиссерская версия, в которую вошло все то, что авторы не успели/не смогли включить в оригинал.

Так, в частности, помимо самой игры в набор входит диск с дополнительными материалами, фильм о работе над проектом, саундтрек, музыка, написанная под впечатлением от The Witcher, а также карта игрового мира и сборник рассказов Анджея Сапковского "Ведьмак".

Желающие скачать дебют Геральта в игровой индустрии должны:

  • Скачать или обновить приложение GOG Galaxy;
  • Перейти во вкладку "Последние", где вас будет ждать специальный баннер;
  • Нажать на него, если согласны получать новости, обновления и другие предложения GOG;
  • Чуть позже игра появится в вашей библиотеке в приложении и на сайте.
The Witcher / CD Projekt Red

Также сегодня клиент получил очередное обновление с некоторым исправления при работе Baldur's Gate 3 и Horizon Zero Dawn - Complete Edition, а также добавили новостною ленту на страницу Cyberpunk 2077. Вдобавок разработчики наладили процесс загрузки дополнительного неигрового контента – саундтреков, артбуков и прочих плюшек.

Напомним, что в настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит новогодняя распродажа со скидками до 85%, которая продлится до 23 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Deus Ex: Mankind Divided отдают за 142 грн вместо 949. Ужастик от Синдзи Миками The Evil Within можно взять за 162 грн, столько же просят за платформер-головломку Little Nightmares.

CD Projekt RED Ведьмак GOG The Witcher 4
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