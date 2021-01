"Мы делаем кое-что очень крутое": команда The Last of Us Part II начала разработку новой игры

Кадр из The Last of Us: Part II / Naughty Dog

Творческий директор и глава разработчиков The Last of Us Part II Нил Дракманн в своем твиттере сообщил о том, что он и его команда начали разработку новой игры.

Сейчас авторы популярных серий игр Uncharted и The Last of Us ищут 32 новых сотрудника. Компания планирует завербовать талантливых художников и аниматоров, а также постановщиков кат-сцен и программистов.

Несмотря на то, что официальный анонс наверняка состоится еще не скоро, уже сейчас на основе различной доступной информации можно сложить первые предположения о том, что из себя будет представлять новая игра Naughty Dog. В конце 2018 года студия объявила кастинг на роль темнокожего мужчины от 40 до 60 лет – кандидат должен быть короткостриженным, а также "сильным, но не рельефным".

В сентябре прошло года Naughty Dog открыла необычную вакансию на LinkedIn. В частности, студия искала графического программиста, от которого требовался навык работы с AMD GCN, NVIDIA CUDA, DirectX 12 и Vulkan. Что примечательно, все эти технологии не используются в консолях и работают только на ПК. Компания не указала, над каким проектом предстоит работать сотруднику, и в целом не раскрыла других подробностей, однако такой упор на технологии для ПК позволяет предположить, что студия готовится к релизу игры на этой платформе.

Naughty Dog игры-студии / Gameranx

Что же это за игра? Нам остаётся только догадываться. В Сети появились предположения, что команда Дракманна может работать как над продолжением The Last of Us, так и над совершенно новой франшизой. Ранее ходили слухи о том, что новая игра Naughty Dog будет в сеттинге научной фантастики.

В настоящий момент в стенах студии ведется работа над полноценной многопользовательской игрой на базе The Last of Us Part II, которая переросла из дополнительного режима в самостоятельный проект. Релиз последней состоялся в июне 2020 года только на PS4, а сам тайтл получил более 140 наград "Игра года", став абсолютным лидером 2020-го.