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Одну из лучших игр Telltale Games снова можно купить в онлайн-магазинах

18 февраля 2021, 17:23
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Tales from the Borderlands вернули в продажу, однако в Steam она продаётся за 649 грн – в 3 раза дороже, чем раньше.

Tales from the Borderlands вновь в продаже / Telltale Games

Правообладатели Tales from the Borderlands спустя два года наконец-то вернули фантастическую эпизодическую адаптацию популярной франшизы Borderlands от студии Telltale Games в продажу на PlayStation, Xbox и PC.

Примечательно, что цена приблизительно одинаковая: 649 грн в PS Store и Steam. В Microsoft Store версии для консолей Xbox продают за 20 долларов – приблизительно 559 грн. Однако удивительно, в Epic Games Store сезон отдают всего за 279 грн.

Напомним, что на цифровых площадках её нельзя было приобрести с мая 2019-го. Изначально игру сняли с продаж после банкротства Telltale, после чего начались проблемы с правами. И вот спустя два года бюрократической волокиты проект вновь продаётся. Правда, с чем связана разница в стоимости – с ошибкой или отменой региональной цены – издатель Tales from the Borderlands не объяснил. Возможно, учитывая цену в EGS, она подешевеет.

Tales from the Borderlands – одна из самых популярных серий игр от Telltale Games, основанная на серии Borderlands, вышедшая в 2014 году на различных платформах. Игра отлично подойдет даже тем, кто не любит оригинальную Borderlands от Gearbox – разработчикам удалось создать интересных персонажей и увлекательный сюжет с тоннами отсылок к массовой культуре. И всё это с хорошим юмором.

Tales from the Borderlands - трейлер

Напомним, что в настоящий момент в стенах Telltale Games также ведется работа над вторым сезоном адвенчуры The Wolf Among Us. Изначально новую часть интерактивно-сериальной адаптации комикса Fables планировали выпустить в середине 2018-го, но этого, увы, не случится.

Достоверно известно, что второй сезон не будет разделен на эпизоды, как предыдущие игры компании, а выйдет сразу целиком. Эпизодический формат игр Telltale не раз становился настоящему камнем преткновения, а последний сезон The Walking Dead так и вообще с трудом дожил до релиза.

Epic Games Store Steam PlayStation 4 Xbox One X Telltale Games Tales from the Borderlands
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